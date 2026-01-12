Samsun İlkadım'da 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı — Şüpheli Gözaltında

İlkadım'da 11 Ocak'ta tamirciden yaklaşık 50 bin TL değerinde motosiklet ve kask çalan 18 yaşındaki E.Y., polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:12
Olayın Detayları ve Soruşturma

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet tamircisinin dükkanına yönelik hırsızlık olayı, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Olay, 11 Ocak günü gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi; kapının kırılarak içeri girilmesi sonucu bir motosiklet ve kask çalındı.

Hırsızlık sonucu alınan zarar, işyeri sahibinin beyanına göre yaklaşık 50 bin TL düzeyinde oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekiplerin belirlediği şüpheli E.Y. (18) olarak kayıtlara geçti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında, hakkında 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. E.Y., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgulaması tamamlanan şüpheli, bugün ifadesi alınmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

