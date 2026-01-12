Bursa Kestel'de Kuryeye Şiddet: O Anlar Kamerada

Bursa Kestel'de İnegöl Yolu'nda motokurye ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan kavgada sürücü kuryeyi darp etti; anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:17
Barakfakih Mahallesi'nde trafikte kavga

Olay, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesinde meydana geldi. İnegöl Yolu üzerinde ilerleyen motokurye ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından araçtan inen sürücü, motokuryeyi tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan kadınlar olaya müdahale etmek için var güçleriyle çabaladı, ancak çabaları sonucu değiştirmedi. Araçtan inen bir çocuk ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

