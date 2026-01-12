Bursa Kestel'de kuryeye şiddet: O anlar kamerada

Barakfakih Mahallesi'nde trafikte kavga

Olay, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesinde meydana geldi. İnegöl Yolu üzerinde ilerleyen motokurye ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından araçtan inen sürücü, motokuryeyi tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan kadınlar olaya müdahale etmek için var güçleriyle çabaladı, ancak çabaları sonucu değiştirmedi. Araçtan inen bir çocuk ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi.

