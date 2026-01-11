Muş'ta Malazgirt'te Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Gözaltı

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, Bostankaya köyünde kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı; çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:19
Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri kaçak kazı yaptığı belirlenen iki kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bostankaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, M.Y. ve M.S. isimli şahısları izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen Malzemeler

Olay yerinde yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan çok sayıda ekipmana el konuldu. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet jeneratör, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet delici-kırıcı, 1 adet beton kırıcı takımı, 1 adet kürek, 500 metre elektrik kablosu, 45 metre su hortumu, 7 metrelik sallama merdiven, 3 adet murç ve 30 metre halat yer aldı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı ve Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda haklarında adli işlem başlatıldı.

