Kars’ta Kar Kaplanları 2 bin 100 Rakımda Gece Gündüz Karla Mücadelede

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde, bölgede "Kar Kaplanları" olarak anılan İl Özel İdaresi’ne bağlı Akyaka Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki köyde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı ve dondurucu soğuklar ekiplerin mesaisini zorluyor.

Zorlu koşullarda ulaşım için seferberlik

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra indiği bölgede ekipler, yalnızca yolları açmakla kalmıyor; aynı zamanda yoğun kış şartlarında mahsur kalan araçlara ve hastalara ulaşmak için de zamana karşı yarışıyor. Ekiplerin çalışmalarının köylüler için büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Memet Toptaş adlı İbiş köyü sakini, çalışmaları şöyle anlattı: "Akyaka Özel İdaremiz sağ olsun gece gündüz demeden yollarımızı açıyor. Gece saat 01.00-02.00 hastamız olur, öğrencimiz sabah okula gider, hiç bu güne kadar mağdur olmadık. 24 saat bizlerin hizmetindedir. 2 metre kar var ama ne zaman arasak sisli olsun, kar yağışlı olsun, gece gündüz demeden, her türlü imkanı bize sunuyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin".

Akyaka Özel İdare Şefi Murat Çelik de bölgede yürütülen çalışmaları özetleyerek şunları söyledi: "Şuan Akyaka İbiş köyündeyiz, İbiş Akyaka’ya 32 kilometre uzaklıkta, 2 bin 100 rakımı var. Yollarımızı açtık, vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hizmetimiz devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek".

Öte yandan, Akyaka’nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor ve hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Kar kaplanları, yolları sürekli açık tutabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

KARS'TA KAR KAPLANLARININ 2 BİN 100 RAKIMLI KÖY YOLLARINDA KARLA MÜCADELESİ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN DEVAM EDİYOR.