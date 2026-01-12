Mardin Kızıltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mardin Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda, Narkotik ekiplerince ele geçirilen 207.25 gram eroinle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:16
İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 207.25 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ’’Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir’’

