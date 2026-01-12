Mersin'de Plastik Ham Madde Deposu Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Toroslar'da bir geri dönüşüm tesisinin plastik ham madde deposunda çıkan yangın, çok sayıda ekip müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:10
Kısa sürede geniş çaplı müdahale

Sabaha karşı Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesinde bulunan, bir geri dönüşüm tesisine ait plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede 3 depo bulunuyordu; orta kısımda başlayan yangından yükselen kara dumanlar gökyüzünü sardı.

Yangına müdahale eden ekiplere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMAlar ile Orman Müdürlüğü'ne ait arozözler de destek verdi. 10'u itfaiye ekibi olmak üzere 15 araç ile yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Depoda soğutma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz bölgeden bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

