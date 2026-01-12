Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 154 gram sentetik kannabinoid, 87 gram kenevir tohumu, 44,57 gram metamfetamin, 9 gram kokain, 5,91 gram afyon sakızı, 11 kök Hint keneviri, 5 adet sentetik ecza ve 0,47 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 22 adet tüfek kartuşu bulundu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL, 2 bin sterlin ve 350 Euro da ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S., M.K.G. ve A.Ü. isimli 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

