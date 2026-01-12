Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:26
Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 154 gram sentetik kannabinoid, 87 gram kenevir tohumu, 44,57 gram metamfetamin, 9 gram kokain, 5,91 gram afyon sakızı, 11 kök Hint keneviri, 5 adet sentetik ecza ve 0,47 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 22 adet tüfek kartuşu bulundu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL, 2 bin sterlin ve 350 Euro da ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S., M.K.G. ve A.Ü. isimli 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH...

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
2
Bursa Kestel'de Kuryeye Şiddet: O Anlar Kamerada
3
Samsun İlkadım'da 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı — Şüpheli Gözaltında
4
Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
5
Aksaray'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
7
Biga'da Karla Kaplanan 2 Köy Yolu Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları