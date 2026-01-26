Aksaray’da yabancı plakalı BMW şarampole düştü: 3 yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü Rıza E. (22) ile araçta bulunan eşi Zeynep G.E. (21) ve babası Ramazan E. (45) yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıları ambulanlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

