Aksaray’da yabancı plakalı BMW şarampole düştü: 3 yaralı

Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği BMW şarampole düştü; 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 21:20
Aksaray’da yabancı plakalı BMW şarampole düştü: 3 yaralı

Aksaray’da yabancı plakalı BMW şarampole düştü: 3 yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden yabancı plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü Rıza E. (22) ile araçta bulunan eşi Zeynep G.E. (21) ve babası Ramazan E. (45) yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıları ambulanlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞERKEN KAZADA 3...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞERKEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞERKEN KAZADA 3...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu
2
Samsun'da Kahvehanede Tartışma: Sandalyeden Düşen Kişi Ağır Yaralandı, 1 Tutuklama
3
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti
4
Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı
5
Kayseri'de Krikonun Kaymasıyla Tamirci Otobüsün Altında Kalarak Öldü
6
Kağıthane'de cenazede kardeşini vurdu: miras iddiası
7
Gaziantep İslahiye'de Buzlanma Nedeniyle 3 Araçlı Kaza: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları