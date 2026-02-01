Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında kaza

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan H.K., Ö.K., R.K. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Toplam 5 yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

H.K., Ö.K., R.K. isimli yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE GİRMESİ SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.