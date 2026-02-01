Burdur Ağlasun'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti — İsimler Belli Oldu

Burdur Ağlasun'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale detayları

Burdur’un Ağlasun ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu’nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde gerçekleşti.

Ölenlerin ve araçların bilgileri

Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybedenler arasında sürücüler ile araçlardaki yolcular; Kuzey Akgün (11), Melek Akgün (37), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) bulunuyor. Kazada ayrıca 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine götürülen Hasan Akdağ (10) ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazanın ardından Antalya - Isparta kara yolu tamamen trafiğe kapatıldı; ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından yol tekrar açıldı.

Kaza haberini duyarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı ve bazılarında fenalık geçirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

