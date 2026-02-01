Burdur Ağlasun'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti — İsimler Belli Oldu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü; ölenlerin isimleri ve kazanın ayrıntıları belli oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:17
Burdur Ağlasun'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti — İsimler Belli Oldu

Burdur Ağlasun'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale detayları

Burdur’un Ağlasun ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu’nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde gerçekleşti.

Ölenlerin ve araçların bilgileri

Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybedenler arasında sürücüler ile araçlardaki yolcular; Kuzey Akgün (11), Melek Akgün (37), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) bulunuyor. Kazada ayrıca 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine götürülen Hasan Akdağ (10) ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazanın ardından Antalya - Isparta kara yolu tamamen trafiğe kapatıldı; ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından yol tekrar açıldı.

Kaza haberini duyarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı ve bazılarında fenalık geçirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Burdur'daki 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu

Burdur'daki 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
4
Bodrum’da Fırtına Dehşeti: Gümbet Koyu’nda 8 Tekne Kıyıya Sürüklendi
5
Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
6
İncirliova'da Uyuşturucu Operasyonu: 702 Sentetik Hap Ele Geçirildi
7
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları