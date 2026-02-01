Manavgat’ta itfaiyeye park engeli: Ekipler yangına tüplerle müdahale etti

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde elektrik arızası paniği

Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 4007 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne trafo yangını ihbarı yapıldı ve bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye araçları, sokak girişine park edilen araçlar nedeniyle yangın mahalline ulaşamadı. Bu durum üzerine itfaiye görevlileri araçlardan inerek yangın tüpleriyle olay yerine ilerledi.

Yapılan ilk incelemede, yangının trafo kaynağından değil, evin önünde bulunan elektrik baksındaki arızadan çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin tüplerle müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından AEDAŞ yetkilileri olay yerine gelerek gerekli çalışmaları başlattı.

