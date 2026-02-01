Gömeç’te Kayıp Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra Hacıoğlu köyü yakınlarındaki dere yatağında ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:22
Gömeç’te Kayıp Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Gömeç’te Kayıp Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Cansız Bulundu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, evden ayrılmasının ardından 6 gün sonra ölü olarak bulundu.

Arama çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Özdamar’ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Bu kez evden ayrılmasının ardından kendisinden 6 gündür haber alınamayınca, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara AFAD ve polis ekiplerinin yanı sıra, havadan drone ile destek veren İHAKUT ekibi de katıldı. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi.

Buluntu ve soruşturma

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar’ın cansız bedeni Gömeç’e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarındaki bir dere yatağında tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN ALZHEİMER HASTASI CUMHUR ÖZDAMAR, 6 GÜN SONRA...

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN ALZHEİMER HASTASI CUMHUR ÖZDAMAR, 6 GÜN SONRA DERE YATAĞINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN ALZHEİMER HASTASI CUMHUR ÖZDAMAR, 6 GÜN SONRA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır'da dönerciye silahlı saldırı: İş yerine 2 kurşun isabet etti
6
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Kişinin İsimleri Açıklandı
7
Çanakkale Ayvacık’ta 7 Kaçak Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları