Gömeç’te Kayıp Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Gömeç’te Kayıp Alzheimer Hastası Cumhur Özdamar Cansız Bulundu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, evden ayrılmasının ardından 6 gün sonra ölü olarak bulundu.

Arama çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Özdamar’ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Bu kez evden ayrılmasının ardından kendisinden 6 gündür haber alınamayınca, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara AFAD ve polis ekiplerinin yanı sıra, havadan drone ile destek veren İHAKUT ekibi de katıldı. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi.

Buluntu ve soruşturma

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar’ın cansız bedeni Gömeç’e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarındaki bir dere yatağında tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

