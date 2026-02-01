Hakkâri Hudutlarında 5 kilo 842 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Hudut kartallarının arama-tarama faaliyeti
Hakkâri’de güvenlik güçleri tarafından hudut hattında yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Hakkâri hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi"
Ele geçirilen madde Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.
