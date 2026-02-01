Hakkâri Hudutlarında 5 kilo 842 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkâri hudut hattında güvenlik güçlerinin arama-tarama faaliyeti sonucu 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi; madde Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:29
Hudut kartallarının arama-tarama faaliyeti

Hakkâri’de güvenlik güçleri tarafından hudut hattında yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Hakkâri hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi"

Ele geçirilen madde Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

