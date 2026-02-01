Didim'de kanlı infaz: 2 kişi yol kenarında ölü bulundu

Didim Hisar Mahallesi'nde biri kadın iki kişi yol kenarında silahla vurularak öldürüldü; şüpheliler Hisar'daki eve yapılan operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:51
Didim'de kanlı infaz: 2 kişi yol kenarında ölü bulundu

Didim'de kanlı infaz: 2 kişi yol kenarında ölü bulundu

Olay Yeri ve İlk Bulgular

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ile Turan Emre Arıkan (23)'ın cansız bedenlerini buldu.

Gülseher Göksan'ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta boş kovanlar bulundu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Delil Çalışması

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlendi; olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş halde bulundu.

Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri alındı, çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve araç içerisinde delil çalışması yapıldı.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Emniyet güçleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir evde düzenlenen operasyonda İ.O. (70) ve H.O. (74) gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öldürülen Gülseher Göksan (43) ile Turan Emre Arıkan (23)'ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği henüz belirlenemedi. İki kişinin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİ VE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ

OLAY YERİ VE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ

OLAY YERİ VE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
4
Çanakkale Ayvacık’ta 7 Kaçak Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
5
Bodrum’da Fırtına Dehşeti: Gümbet Koyu’nda 8 Tekne Kıyıya Sürüklendi
6
Bursa'da Damat Dehşeti: 5 Yıllık Kin Cinayetle Bitti
7
Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları