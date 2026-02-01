Didim'de kanlı infaz: 2 kişi yol kenarında ölü bulundu

Olay Yeri ve İlk Bulgular

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ile Turan Emre Arıkan (23)'ın cansız bedenlerini buldu.

Gülseher Göksan'ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta boş kovanlar bulundu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Delil Çalışması

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlendi; olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş halde bulundu.

Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri alındı, çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve araç içerisinde delil çalışması yapıldı.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Emniyet güçleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir evde düzenlenen operasyonda İ.O. (70) ve H.O. (74) gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öldürülen Gülseher Göksan (43) ile Turan Emre Arıkan (23)'ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği henüz belirlenemedi. İki kişinin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY YERİ VE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ