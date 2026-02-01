Burdur Ağlasun'da Feci Kaza: 7 Kişi Hayatını Kaybetti, İsimler Açıklandı

Burdur Ağlasun'da Feci Kaza: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsimler ve olayın ayrıntıları

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, iki sürücü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar arasında bulunan Hasan Akdağ (20) ise Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde toplamda 6 kişi yaralanmış; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek müdahale gerçekleştirildi.

Antalya-Isparta Karayolu, ekiplerin incelemesi ve araçların kaldırılması nedeniyle bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Kazayı duyarak gelen bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi; ekipler müdahale etti.

Kazayla ilgili tahkikat ekiplerce sürdürülüyor ve yol gerekli çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

