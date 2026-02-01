Burdur Ağlasun'da Feci Kaza: 7 Kişi Hayatını Kaybetti, İsimler Açıklandı

Burdur Ağlasun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi. Sürücü ve yolcuların isimleri, yaralıların hastaneye sevki ve olay yeri detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:30
Burdur Ağlasun'da Feci Kaza: 7 Kişi Hayatını Kaybetti, İsimler Açıklandı

Burdur Ağlasun'da Feci Kaza: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsimler ve olayın ayrıntıları

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, iki sürücü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar arasında bulunan Hasan Akdağ (20) ise Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde toplamda 6 kişi yaralanmış; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek müdahale gerçekleştirildi.

Antalya-Isparta Karayolu, ekiplerin incelemesi ve araçların kaldırılması nedeniyle bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Kazayı duyarak gelen bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi; ekipler müdahale etti.

Kazayla ilgili tahkikat ekiplerce sürdürülüyor ve yol gerekli çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

BURDUR’UN AĞLASUN İLÇESİNDE ANTALYA-ISPARTA KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI...

BURDUR’UN AĞLASUN İLÇESİNDE ANTALYA-ISPARTA KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA İSİMLERİ BELLİ OLDU. KAZAYI DUYARAK OLAY YERİNE GELEN HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI İSE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI.

BURDUR’UN AĞLASUN İLÇESİNDE ANTALYA-ISPARTA KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
5
Çanakkale Ayvacık’ta 7 Kaçak Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
6
Bodrum’da Fırtına Dehşeti: Gümbet Koyu’nda 8 Tekne Kıyıya Sürüklendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları