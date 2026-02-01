Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Adıyaman-Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde 02 FL 501 plakalı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:14
Kaza Palanlı Mevkiinde Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde seyir halindeki 02 FL 501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

