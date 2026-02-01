Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı
Kaza Palanlı Mevkiinde Meydana Geldi
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde seyir halindeki 02 FL 501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.