Bursa'da Damat Dehşeti: 5 Yıllık Kin Cinayetle Bitti

İnegöl'de silahlı saldırı

İnegöl'de Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre damat Adem Ü. ile kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Şüphelinin ateşlediği mermilerden birkaçı Ahmet K.'nin karnına, diğerleri ise Halil Can K.'nin sol bacağına isabet etti. Kurşunlar ayrıca çevredeki iş yerleri ve araçlara da zarar verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti; Halil Can K. ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirme sebebinin 5 sene önce yaşanan bir husumet olduğu belirlendi. İddialara göre, Adem Ü.'nün kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını öne sürdüğü kayınbabasıyla yıllar önce başlayan anlaşmazlık tırmanarak bu olaya dönüştü.

Olayın ardından Adem Ü. koşarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan damadı yakalamak için çalışma başlattı; soruşturma sürüyor.

