Bursa'da Damat Dehşeti: 5 Yıllık Kin Cinayetle Bitti

İnegöl'de damat Adem Ü.'nün 5 yıl önceki husumet yüzünden kayınpederi Ahmet K.'yi öldürüp kayınbiraderi Halil Can K.'yi yaraladığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:17
Bursa'da Damat Dehşeti: 5 Yıllık Kin Cinayetle Bitti

Bursa'da Damat Dehşeti: 5 Yıllık Kin Cinayetle Bitti

İnegöl'de silahlı saldırı

İnegöl'de Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre damat Adem Ü. ile kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Şüphelinin ateşlediği mermilerden birkaçı Ahmet K.'nin karnına, diğerleri ise Halil Can K.'nin sol bacağına isabet etti. Kurşunlar ayrıca çevredeki iş yerleri ve araçlara da zarar verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti; Halil Can K. ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirme sebebinin 5 sene önce yaşanan bir husumet olduğu belirlendi. İddialara göre, Adem Ü.'nün kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını öne sürdüğü kayınbabasıyla yıllar önce başlayan anlaşmazlık tırmanarak bu olaya dönüştü.

Olayın ardından Adem Ü. koşarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan damadı yakalamak için çalışma başlattı; soruşturma sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HEM KAYINPEDERİNE, HEM DE KAYINBİRADERİNE KURŞUN YAĞDIRAN DAMAT, 5 SENE...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HEM KAYINPEDERİNE, HEM DE KAYINBİRADERİNE KURŞUN YAĞDIRAN DAMAT, 5 SENE ÖNCEKİ KİNİNE YENİK DÜŞTÜ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
5
Çanakkale Ayvacık’ta 7 Kaçak Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
6
Bodrum’da Fırtına Dehşeti: Gümbet Koyu’nda 8 Tekne Kıyıya Sürüklendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları