Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — 02 AAP 674

Altınşehir Mahallesi'nde aniden alevlenen araç trafiği kapattı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan 02 AAP 674 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili alev topuna dönüştürdü. Çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı; müdahaleler yetersiz kalınca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, güvenlik nedeniyle karayolu trafikte kapatıldı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadığı ve araçta hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA SEYİR HALİNDE OLAN BİR OTOMOBİL, ALEV TOPUNA DÖNEREK YANDI.