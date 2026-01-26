Adıyaman'da silahla yaralanma 'kazara' gerçekleşti

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde M.Y.'nin yaralanmasına ilişkin incelemede, merminin G.Y.'nin kontrolündeki tabancadan kazara çıktığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:41
Adıyaman'da Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında meydana gelen olayda, M.Y. tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnceleme sonucu 'kaza' ortaya çıktı

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, olayın ilk etapta iddia edildiği gibi kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı olmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, G.Y.'nin tabanca kontrolü yaptığı sırada silahın kazara ateş aldığı ve çıkan merminin M.Y.'ye isabet ettiği belirlendi.

İfadeler ve soruşturma

Olayın ilk anlarında şahısların, merminin nereden geldiğini bilmediklerini ve yalnızca silah sesi duyduklarını söyledikleri öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak G.Y. hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

