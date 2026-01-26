Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 10 Ocak’ta meydana gelen mutfak tüp patlamasında ağır yaralanan çocuk da hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 4 oldu.

Olayın Detayları

Olay, 10 Ocak’ta Bozova ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu ailenin evinde yemek yapıldığı sırada mutfakta tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Can Kaybı ve Yaralananlar

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Şeyho, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda 3’üncü derece yanıklar bulunan ve ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Şeyho (7), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Şeyho'nun da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Küçük çocuğun cansız bedeni Bozova Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

