Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Körfez'de kentsel dönüşümdeki binanın çatı katında yangın
İtfaiye ekipleri müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı devam eden 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım sırasında yapılan kesim işlemleri esnasında oluşan kıvılcımların çatı bölümüne sıçraması sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatı katını tamamen sardığı binada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu.
