Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Yolsuzluk İddiaları: 26 Eylem, 41 Şüpheli

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında düzenlenen 702 sayfalık iddianame, seçim harcamalarından iskan işlemlerine, lüks konut ve araç alımlarından bağış ve döviz trafiğine kadar uzanan 26 ayrı eylem yönünden kamu davası açılmasını talep ediyor.

Soruşturmanın kapsamı ve iddianamenin içeriği

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya dahil olmak üzere toplam 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Başsavcılık, zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira gibi suçlamalar yöneltiyor.

Seçim propaganda ve reklam faturaları iddiası

İddianamede, 2024 yerel seçimleri döneminde Anadolu Reklam isimli firma üzerinden yapılan reklam harcamalarının bazı iş insanlarına fatura ettirilerek karşılandığı öne sürülüyor. Savcılığa göre, Mustafa Gökhan Böcek ve Serkan T. aracılığıyla iş insanları Yusuf Y., Ali Y. ve Sezgin K.’den ödeme talep edildiği, düzenlenen faturalar karşılığında milyonlarca liralık menfaat sağlandığı iddia ediliyor.

Boşanma, lüks daire ve elden ödemeler

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile boşanma sürecinde Casa Luna sitesinden alınan dubleks daire için bedelin ve geçmişe dönük kira ödemelerinin elden teslim edildiği ileri sürülüyor. Tapuda düşük gösterilen bedellere rağmen, toplamda yaklaşık 30 milyon lira tutarında elden ödeme yapıldığı ve belgeler ile iletişim kayıtlarının bu iddiaları desteklediği kaydedildi.

80 milyon liralık boşanma tazminatı iddiası

Dosyada, Mustafa Gökhan Böcek’in temin ettiği dövizle Zeynep Kerimoğlu’na boşanma tazminatı ödediği, ödemelerin bir kısmının avukatlık ücretlerinde kullanıldığı ve kalan tutarın daha sonra Zuhal Böcek adına alınan lüks araçta değerlendirildiği iddialarına yer veriliyor.

Çocuk üzerine villa, döviz ve altın trafiği

Soruşturmada, Mustafa Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek’in ortak çocukları Muhittin Aslan Böcek adına dubleks villa alındığı, bu alımın döviz bürosu ve altın alım-satımı görüntüsü verilen transferlerle gerçekleştirildiği, gönderilen paranın fiilen dövize çevrilmediği iddiası bulunuyor.

Lüks araçlar, saatler ve yakınlara yapılan alımlar

İddianamede, Zeynep Kerimoğlu adına Land Rover marka araç alındığı; Zuhal Böcek ve yakınlarına farklı tarihlerde lüks araç temin edildiği, bazı iş insanları tarafından Rolex marka saatler sağlandığı ileri sürülüyor. Aramalarda ele geçirilen saatlerin fatura ve sertifikalarının dosyaya girdiği belirtiliyor.

İskan ve ruhsat karşılığında gayrimenkul ve bağış talepleri

İddianamede, Aksu Altıntaş başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki müteahhitlerin iskan ve ruhsat işlemlerini hızlandırma karşılığında daire, iş yeri ya da vakıf aracılığıyla bağış yapmaya zorlandıklarına dair beyanlara yer veriliyor. Bazı taşınmazların farklı kişi ve kuruluşlar adına devredildiği, ayrıca Büyükşehir Belediyesine araç hibesi taleplerinin de dosyada yer aldığı ifade ediliyor.

Emniyet ile belediye bağlantılı para trafiği

İddianamede, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Fazlı Ateş arasındaki finansal hareketler, iş çözme vaadiyle para alındığı iddiaları ve bazı belediye görevlilerinin iskan işlemleri karşılığında elden para aldığı yönündeki beyanlar detaylandırılıyor. Söz konusu paraların döviz büroları, kuyumcular ve şirketler üzerinden aktarıldığı ileri sürülüyor.

Altıntaş bölgesi ve KONTEV bağışları

Son olarak iddianamede, Aksu ilçesi Altıntaş bölgesinde müteahhitlerin iskan ruhsatı alınması aşamasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV)’e bağış yaptırıldığı ve Büyükşehir Belediyesine ayni araç hibesi istendiği iddiaları kayda geçiriliyor.

Dosyanın yargı aşaması

Başsavcılık, hazırladığı iddianameyle şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi; mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların önümüzdeki süreçte yargı önüne çıkması bekleniyor.

