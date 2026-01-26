Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
Bozova'da 10 Ocak'ta mutfakta meydana gelen patlamada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi
16 gün önce Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde, yemek yapıldığı sırada mutfakta tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Olayın yaşandığı evin yabancı uyruklu aileye ait olduğu belirtildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Mehmet Şeyho, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36), ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda 3’üncü derece yanıklar bulunan ve ağır yaralı olarak tedavi gören Mehmet Şeyho (7), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Şeyho'nun hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Küçük çocuğun cansız bedeni Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
