Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi

Bozova'da 10 Ocak’taki mutfak tüpü patlamasında ağır yaralanan 7 yaşındaki Mehmet Şeyho hayatını kaybetti; ölü sayısı 4’e çıktı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:06
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi

Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi

Bozova'da 10 Ocak'ta mutfakta meydana gelen patlamada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

16 gün önce Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde, yemek yapıldığı sırada mutfakta tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Olayın yaşandığı evin yabancı uyruklu aileye ait olduğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Mehmet Şeyho, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36), ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 3’üncü derece yanıklar bulunan ve ağır yaralı olarak tedavi gören Mehmet Şeyho (7), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Şeyho'nun hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Küçük çocuğun cansız bedeni Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'NIN BOZOVA İLÇESİNDE 16 GÜN ÖNCE MUTFAKTA TÜP PATLAMASI SONUCU AĞIR YARALANAN ÇOCUK DA...

ŞANLIURFA'NIN BOZOVA İLÇESİNDE 16 GÜN ÖNCE MUTFAKTA TÜP PATLAMASI SONUCU AĞIR YARALANAN ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
2
Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi
4
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam
5
Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
6
Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı
7
Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları