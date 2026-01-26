Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı

Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin takip ve araştırmaları sonucunda, Serik ilçesinde ateşli silahlarla işlenen bazı olaylarda kullanılan tabancaların ticaretini yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 adet Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

