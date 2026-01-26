Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma operasyonunda durdurulan araçta 45 adet ruhsatsız Glock 9 mm tabanca ve 45 şarjör ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:04
Antalya Serik'te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı

Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı

Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin takip ve araştırmaları sonucunda, Serik ilçesinde ateşli silahlarla işlenen bazı olaylarda kullanılan tabancaların ticaretini yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 adet Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

OPERASYONDA 45 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE 45 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONDA 45 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE 45 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.

