Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam

Mudurnu Ordular köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşındaki Ali Meşe, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Meşe için Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Bolunun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018'de çekilen bir kareyle tüm Türkiye'nin tanıdığı simge haline gelen Meşe, özellikle 17 Ocak 2018'de evinin kül olması sonrası evinin önünde kedisine sarılarak ağladığı fotoğrafla hafızalara kazınmıştı.

Olayda, Meşe'nin sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangında ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangının ardından devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edildi ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirildi.

Yaşamı boyunca o fotoğrafla hafızalarda kalan Meşe, Ordular köyünde yapılan dini tören ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

