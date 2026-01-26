Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam

2018'de evinin önünde kedisine sarılarak tanınan 93 yaşındaki Ali Meşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; Ordular köyünde dualarla defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:11
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam

Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam

Mudurnu Ordular köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşındaki Ali Meşe, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Meşe için Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Bolunun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018'de çekilen bir kareyle tüm Türkiye'nin tanıdığı simge haline gelen Meşe, özellikle 17 Ocak 2018'de evinin kül olması sonrası evinin önünde kedisine sarılarak ağladığı fotoğrafla hafızalara kazınmıştı.

Olayda, Meşe'nin sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangında ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangının ardından devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edildi ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirildi.

Yaşamı boyunca o fotoğrafla hafızalarda kalan Meşe, Ordular köyünde yapılan dini tören ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE, 2018 YILINDA ÇIKAN YANGINDA KÜL OLAN EVİNİN ÖNÜNDE KEDİSİNE SARILARAK...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE, 2018 YILINDA ÇIKAN YANGINDA KÜL OLAN EVİNİN ÖNÜNDE KEDİSİNE SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ KAREYLE HAFIZALARA KAZINAN 93 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN ALİ MEŞE DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

MUDURNU İLÇESİNE BAĞLI ORDULAR KÖYÜNDE YAŞAYAN VE SİMGE HALİNE GELEN ALİ MEŞE, BİR SÜREDİR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
2
Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi
4
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam
5
Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
6
Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı
7
Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları