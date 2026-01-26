Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Olay ve soruşturma

İ.A., Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yaparken, görevi başındayken saçlarını ördüğü görüntüyü kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, hemşirenin Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı davrandığını belirterek, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İ.A., dün İstanbul'da polis ekiplerince kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

