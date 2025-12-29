DOLAR
Bursa'da 8 bin 870 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bursa Emniyeti'nin Osmangazi ve Gürsu operasyonlarında 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi; iki şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:09
Osmangazi ve Gürsu'daki operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirdi.

Ekipler, iki adreste kaçak sigara bulunduğu ve ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı yönünde bilgi almasının ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara, 70 bin adet boş makaron, 4 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 46 kilogram kıyılmış paket tütün, 34 paket nargile tütünü ve 5 adet elektronik sigara yer aldı.

Operasyon kapsamında G.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

