Elazığ'da karda kayan araçlar kamerada

Sabah yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yollarda kayganlığa yol açtı ve trafik akışını olumsuz etkiledi.

Kentin farklı noktalarındaki rampa yollarda kayan araçlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yokuş aşağı giden bir araç son anda dururken, başka bir aracın çöp konteynerlerine çarparak durduğu görüldü.

Diğer kayıtlarda ise bir minibüs ve bir aracın buz tutan yollarda kayma anları yer aldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

