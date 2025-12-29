DOLAR
Elazığ'da karda kayan araçlar kamerada

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası rampalarda kayan araçlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:17
Sabah yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yollarda kayganlığa yol açtı ve trafik akışını olumsuz etkiledi.

Kentin farklı noktalarındaki rampa yollarda kayan araçlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yokuş aşağı giden bir araç son anda dururken, başka bir aracın çöp konteynerlerine çarparak durduğu görüldü.

Diğer kayıtlarda ise bir minibüs ve bir aracın buz tutan yollarda kayma anları yer aldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

