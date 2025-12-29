Nevşehir'de Buzlanma Kaza: Ağaç Faciayı Önledi — Güvenlik Kamerası Kaydı

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Nevşehir'de, kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobilin bahçe duvarından düşmesi yolda bulunan ağaç sayesinde engellendi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 122. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Y. idaresindeki 50 ACB 520 plakalı BMV marka otomobil, rampa aşağı inerken kayarak kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki 50 EL 089 plakalı araca çarptı, ardından kaldırımda bulunan ağaca çarpıp durabildi. Ağacın darbesi, otomobilin bahçe duvarından aşağıya düşmesini önledi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık kontrolü yapıldı; sürücü iyi olduğunu belirterek tedaviyi reddetti.

Olayda maddi hasar meydana geldi. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, olayın oluş şeklini saniye saniye kayıt altına aldı.

NEVŞEHİR’DE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN BAHÇE DUVARINDAN AŞAĞIYA DÜŞMESİNİ AĞAÇ ENGELLEDİ.