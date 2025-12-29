Domaniç'te Gizli Buzlanma Minibüsü Şarampole Yuvarladı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlanarak takla attı. Araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu.

Kaza Detayları

Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Çakıl Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaygan zemin yüzünden kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve takla attı.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Minibüste ise maddi hasar oluştu.

Vatandaşların Tepkisi

Olayın ardından bölgeye gelen vatandaşlar, özellikle kış aylarında dar köprüler ve keskin virajların bulunduğu güzergâhlarda yolların sık sık kazalara sahne olduğunu belirtti. Yerel halk, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

DOMANİÇ’TE GİZLİ BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU, MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI