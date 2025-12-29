DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Domaniç'te Gizli Buzlanma Minibüsü Şarampole Yuvarladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gizli buzlanma sonucu kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı; araçtaki 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:04
Domaniç'te Gizli Buzlanma Minibüsü Şarampole Yuvarladı

Domaniç'te Gizli Buzlanma Minibüsü Şarampole Yuvarladı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlanarak takla attı. Araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu.

Kaza Detayları

Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Çakıl Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaygan zemin yüzünden kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve takla attı.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Minibüste ise maddi hasar oluştu.

Vatandaşların Tepkisi

Olayın ardından bölgeye gelen vatandaşlar, özellikle kış aylarında dar köprüler ve keskin virajların bulunduğu güzergâhlarda yolların sık sık kazalara sahne olduğunu belirtti. Yerel halk, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

DOMANİÇ’TE GİZLİ BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU, MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

DOMANİÇ’TE GİZLİ BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU, MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

DOMANİÇ’TE GİZLİ BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU, MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Bölgesinde Öğrenciler Mahsur Kaldı
2
Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar: D-100'de Kar 80 cm'ye Yaklaştı
4
Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı
5
Bölge İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük İtirazını Reddetti
6
Safranbolu’da Kar Yükü Garajı Çöktürdü: 3 Araç Hasar Gördü
7
Kırıkhan'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı