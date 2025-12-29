DOLAR
Bakan Yerlikaya: Yalova'daki DEAŞ saldırısında 3 polis şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da DEAŞ ile çatışmada şehit düşen İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:08
Bakan Yerlikaya: Yalova'daki DEAŞ saldırısında 3 polis şehit

Bakan Yerlikaya'dan Yalova'daki çatışmada şehit düşen polisler için başsağlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan emniyet personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanın paylaşımı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum"

Paylaşımda İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in isimleri yer aldı ve şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.

Bakan Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmadaki şehitler için başsağlığı...

Bakan Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmadaki şehitler için başsağlığı diledi

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

