Samsun'da Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak İçki Denetimi

Polis ekipleri il genelinde denetim yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında içkili eğlence mekanları ile büfeler mercek altına alındı. Ekipler, ürünlerin sahte ya da kaçak olup olmadığını tespit etmek için özel cihazlar kullandı; ayrıca iş yerlerine ait evraklar detaylı şekilde incelendi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Samsun’da 2013 yılından bu yana sahte içki kaynaklı herhangi bir ölüm vakası yaşanmadı. Polis yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

