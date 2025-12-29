DOLAR
Kepez'te Bakıma Alınan 75 Yaşındaki Şaban C.'nin Evinden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Antalya Kepez'te bakıma alınan 75 yaşındaki Şaban C.'nin Ünsal Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı, daire detaylı şekilde temizlenip ilaçlandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:01
Antalya'nın Kepez ilçesinde, apartman sakinlerinin başvurusu üzerine bakıma muhtaç durumda olduğu belirlenen 75 yaşındaki Şaban C. devlet korumasına alınarak bakımevine yerleştirildi. Vatandaşların şikayeti üzerine yapılan incelemede, Ünsal Mahallesi 5118 Sokak'ta bulunan dairede yoğun atık birikimi ve ağır koku tespit edildi.

Müdahale ve kurumların rolü

Kepez Belediyesi ekipleri, adreste yapılan ön incelemenin ardından durumu ilgili kurumlara iletti. Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Şaban C., bakımevine yerleştirildi ve evin temizlenmesi için işlemler başlatıldı.

Temizlik çalışması ve sonuç

Devlet korumasına alınmasının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü Çevre Sağlığı Bölümü, temizlik çalışması için Kepez İlçe Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'ndan izin aldı. Ekipler sabah saatlerinde adreste çalışma yaparak yaklaşık 2 kamyon çöp ve atık malzemeyi çıkardı. Atıkların alınmasının ardından dairede detaylı temizlik ve ilaçlama uygulandı.

Olay, apartman sakinlerinin ihbarı ve belediye ile sosyal hizmet birimlerinin koordineli müdahalesiyle çözüme kavuşturuldu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

