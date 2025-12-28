Adıyaman'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sedef Erdoğan Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trafik Kazasında 62 Yaşındaki Kadın Öldü
Olayın Detayları
Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır karayolu Narince-Gerger Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 62 yaşındaki Sedef Erdoğan hayatını kaybetti.
Kazada sürücü M.K. yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Erdoğan için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sedef Erdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
