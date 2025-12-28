DOLAR
Adıyaman'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sedef Erdoğan Hayatını Kaybetti

Adıyaman Kahta-Diyarbakır karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Sedef Erdoğan, 47 AAD 732 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:01
Adıyaman'da Trafik Kazasında 62 Yaşındaki Kadın Öldü

Adıyaman'da Trafik Kazasında 62 Yaşındaki Kadın Öldü

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır karayolu Narince-Gerger Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 62 yaşındaki Sedef Erdoğan hayatını kaybetti.

Kazada sürücü M.K. yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Erdoğan için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sedef Erdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI...

ADIYAMAN’DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

