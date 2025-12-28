DOLAR
Arnavutköy'de 4 Katlı Binanın Bacasında Yangın — İtfaiye Müdahale Etti

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak'ta 4 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; içerideki iki kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:56
Arnavutköy'de 4 katlı binanın bacasında yangın

Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde akşam saatlerinde panik

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak'ta akşam saatlerinde, 4 katlı müstakil bir binanın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar ve bina sakinleri durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

Yoğun duman ve alevleri görenler, içeride bulunan iki kişi'nin dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Bacadaki alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

