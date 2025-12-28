Gaziantep'te Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralandı

Olay Yeri ve Yaralılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 80. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine G. (40) ve kızı Fatmagül G. (18)'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve kız metrelerce savrularak yere düşerken, otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fatmagül G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Anne Emine G.'nin cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis ekipleri, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

