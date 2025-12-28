TEM Bolu geçişinde zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Olayın Detayları

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolunun Çaydurt mevkiinde saat 20.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. Bölgedeki kuvvetli kar ve oluşan buzlanma, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü ve zeminin kayganlaşmasına yol açtı.

Kayaş çıkışında kontrolden çıkan bir tırın bariyerlere çarpıp makaslamasıyla başlayan zincirleme kazaya, arkadan gelen diğer araçlar da karıştı. Kazaya karışan araçlar arasında 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonet bulunuyor. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Trafik

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu; ulaşım adeta durma noktasına geldi. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

