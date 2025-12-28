Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Yeşilkent Mahallesi'nde motor bölümünden çıkan yangın araç kullanılamaz hale getirdi

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-717 sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki minibüsün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü minibüsü park edip inerken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler söndürüldü; yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

