DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.765.204,28 -0,29%

Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs motorundan çıkan yangın sonucu alev aldı, itfaiye müdahale etti; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:48
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Yeşilkent Mahallesi'nde motor bölümünden çıkan yangın araç kullanılamaz hale getirdi

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-717 sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki minibüsün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü minibüsü park edip inerken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler söndürüldü; yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL AVCILAR’DA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI.

İSTANBUL AVCILAR’DA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih’te otopark yangını 2 katlı binaya sıçradı — O anlar kamerada
2
Mersin'de abart egzoz ve drift cezası: 496 bin 821 lira
3
Hisarcık'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Kuşadası’nda evinde ölü bulundu: 55 yaşındaki Şevket Doğan hayatını kaybetti
5
Kuşadası’nda Evinde Ölü Bulunan Şevket Doğan (55)
6
Adıyaman'da Trafik Kazası: 62 Yaşındaki Sedef Erdoğan Hayatını Kaybetti
7
Mersin'de Abartı Egzoz ve Drift Yapanlara 496 bin 821 lira Ceza

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti