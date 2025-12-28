Ağrı'da Kar ve Tipi Sonrası 354 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinin etkisiyle kapanan köy yollarının büyük bölümü, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Toplam 423 kapalı köy yolundan 354 yolun açıldığı bildirildi.

Çalışmaların Detayları

Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı koşullar oluşturdu. Özellikle yüksek rakımlı ve merkeze uzak köylerde ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına gelirken, tipi zaman zaman görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi, operasyonu 115 personel, 95 iş makinesi ve 8 mobil ekip ile yürüttü. Ekiplerin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalarda açılan yollar sayesinde köy sakinleri il ve ilçe merkezlerine yeniden ulaşım sağlayabildi.

Kapanan Yollar ve Süreç

Köy yollarının açılması, özellikle sağlık, gıda ve temel ihtiyaçlara erişim açısından kırsalda yaşayanlara nefes aldırdı. Bazı güzergahlarda yoğun rüzgar ve tipinin etkisiyle açılan yolların tekrar kapanması üzerine ekipler aynı noktalara yeniden müdahale etti.

Halen ulaşıma kapalı bulunan 69 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve hava koşullarının elverdiği ölçüde yolların açılması için yoğun çaba gösterildiği belirtildi. Birçok yerleşim yerinde günlük hayatın yeniden hareketlendiği kaydedildi.

