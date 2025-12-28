Ben Gvir Necef'te Taşlandı: Bedevilerle Gerginlik

Polis müdahalesi ve gözaltılar

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Necef bölgesindeki bir ziyaret sırasında protestoyla karşılaştı. Ben Gvir, polis eşliğinde gittiği Tarabin al-Sana köyünde bedeviler tarafından taşlandı.

Olay sırasında İsrail polisi, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Müdahale sonucunda bazı göstericiler gözaltına alındı.

Ben Gvir, yaptığı açıklamada Necef’te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz iddiasında bulunarak korkmadığını ve bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

İsrail polisi, dün söz konusu köye baskın düzenlemiş ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerindeki araçlara zarar veren ve yakan 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu operasyonun ardından bölgedeki gerilim, Ben Gvir'in ziyaretinde patlak verdi.

Olay, Necef'teki bedevi toplumuyla hükümet yetkilileri arasındaki hassas dengelerin sürdüğünü gösterirken, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve gözaltılar bölgedeki tansiyonu artırdı.

