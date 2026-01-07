Adıyaman'da Yol Yapımında İş Makinesi Devrildi, Operatör Yaralandı

Adıyaman Kömür Beldesi yakınlarında yol yapımı sırasında iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi; operatör hafif sıyrıklarla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:46
Olay

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında, yol yapımı sırasında bir iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen iş makinesinin içerisindeki operatör kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan operatör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

