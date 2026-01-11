Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 06 FBE 14 plakalı otomobilin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile iki çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:42
Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu üç kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Aydın (35) idaresindeki 06 FBE 14 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Aydın ile otomobilde bulunan Devrim Azad Aydın (5) ve Musa Umut Aydın (3) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kaza yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 3 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 3 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ
2
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.
3
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı
4
Şarkikaraağaç'ta Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
5
İzmir Ödemiş'te Pikap Traktöre Arkadan Çarptı: 2 Yaralı
6
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları