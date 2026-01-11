Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu üç kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Aydın (35) idaresindeki 06 FBE 14 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Aydın ile otomobilde bulunan Devrim Azad Aydın (5) ve Musa Umut Aydın (3) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kaza yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

