Fatih'te Sağanakta İstinat Duvarı Çöktü — İtfaiye Otobüsle Zorlandı

Fatih'te Ayvansaray Albayrak Sokak'ta sağanak sonrası istinat duvarı çöktü. İtfaiye ve belediye müdahale etti; yaralanma yok. İtfaiye aracı tur otobüsü yüzünden zorlandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:56
Olay ve etkenler

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta, akşam saatlerinde bir istinat duvarı sokağa yıkıldı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış duvarın çökmesine neden oldu.

Müdahale ve durum

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yıkılan noktanın güvenliğini sağladıktan sonra çalışmalarını tamamlayıp olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay sırasında sokaktan geçen kimsenin olmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Engelleme anı kamerada

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının müdahalesi sırasında, hatalı park eden bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorluk yaşandı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

