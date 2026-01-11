Fatih'te Sağanakta İstinat Duvarı Çöktü — İtfaiye Otobüsle Zorlandı

Olay ve etkenler

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta, akşam saatlerinde bir istinat duvarı sokağa yıkıldı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış duvarın çökmesine neden oldu.

Müdahale ve durum

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yıkılan noktanın güvenliğini sağladıktan sonra çalışmalarını tamamlayıp olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay sırasında sokaktan geçen kimsenin olmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Engelleme anı kamerada

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının müdahalesi sırasında, hatalı park eden bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorluk yaşandı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

FATİH'TE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE BİR İSTİNAT DUVARI SOKAĞA YIKILDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ, HATALI PARK YAPAN TUR OTOBÜSÜ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI.