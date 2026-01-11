Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Çalışmalar doğrultusunda, L.K.Ş. isimli şahsa ait 1 işyeri ve 2 ikamet olmak üzere toplam 3 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 100 bin dal boş makaron, 17 bin 850 dal doldurulmuş makaron, 90 adet 100 gramlık paket halinde toplam 9 kilogram kıyılmış tütün ile 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

