Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de KOM ekipleri, L.K.Ş.'ye ait 3 adreste yaptığı aramada 2 sigara sarma makinesi, 100 bin boş makaron, 17 bin 850 dolu makaron ve 9 kg ile 40 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:54
Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Çalışmalar doğrultusunda, L.K.Ş. isimli şahsa ait 1 işyeri ve 2 ikamet olmak üzere toplam 3 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 100 bin dal boş makaron, 17 bin 850 dal doldurulmuş makaron, 90 adet 100 gramlık paket halinde toplam 9 kilogram kıyılmış tütün ile 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

