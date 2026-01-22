Adnan Oktar Suç Örgütünün Kilit İsmi Serdar Dayanık Muğla'da Yakalandı

Serdar Dayanık, Bodrum Gündoğan'da yurt dışına yasa dışı kaçış girişimi sırasında Muğla Emniyeti tarafından yakalandı; hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:50
Bodrum Gündoğan'da yasa dışı kaçış girişimi engellendi

Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçma girişimi sırasında Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan Dayanık, gözaltına alındıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yetkililer, Dayanık'ın buradan İstanbula sevk edileceğini bildirdi.

Serdar Dayanık hakkında ise 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası

