Adnan Oktar Suç Örgütünün Kilit İsmi Serdar Dayanık Muğla'da Yakalandı
Bodrum Gündoğan'da yasa dışı kaçış girişimi engellendi
Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçma girişimi sırasında Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan Dayanık, gözaltına alındıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yetkililer, Dayanık'ın buradan İstanbula sevk edileceğini bildirdi.
