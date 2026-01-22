Tekirdağ’da Tekstil Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika içinde kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahale etti.

Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla çevre güvenliği sağlandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

