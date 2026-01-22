Tekirdağ’da Tekstil Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ Çerkezköy Veliköy'deki tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 00:03
Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika içinde kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahale etti.

Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla çevre güvenliği sağlandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

