DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar Tutuklandı

Iğdır’da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı; 48 kişiden 30 serbest, 18 adliyeye sevk, 16 adli kontrol, Medet Serhat'e ev hapsi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 00:01
Iğdır’da düzenlenen izinsiz yürüyüş sırasında gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay ve gözaltılar

Iğdır’da dün izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınan 48 kişiden 30’u, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 18 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Adli işlemler ve kararlar

Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından Deniz Kaynar hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca İl Genel Meclisi üyesi Medet Serhat hakkında ev hapsi kararı uygulanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

