DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar Tutuklandı
Iğdır’da düzenlenen izinsiz yürüyüş sırasında gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay ve gözaltılar
Iğdır’da dün izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınan 48 kişiden 30’u, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 18 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
Adli işlemler ve kararlar
Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından Deniz Kaynar hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca İl Genel Meclisi üyesi Medet Serhat hakkında ev hapsi kararı uygulanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEM PARTİ IĞDIR İL EŞ BAŞKANI DENİZ KAYNAR TUTUKLANDI