AFAD Başkanı Pehlivan Kemalpaşa'da Hortum Hasarını İnceledi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir’de etkili olan şiddetli fırtına ve beraberinde oluşan hortumun ardından Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulunarak hasar durumu hakkında bilgi aldı.

Olayın etkileri

İzmir genelinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kemalpaşa’da bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları söküldü ve derelerde taşkınlar meydana geldi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 11 fabrikada çeşitli çaplarda hasar meydana geldi.

Bölgedeki belediye ve ilgili kurum ekipleri, AFAD koordinasyonunda iş makineleri ve vidanjörlerle tıkanan dereleri açma ve su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pehlivan'ın açıklamaları

Afetin ardından bölgeyi ziyaret eden Pehlivan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pehlivan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Meteoroloji verilerine dikkat çeken Pehlivan, "Dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yoğun yağış etkili olmuştur. Bölgeye metrekare başına yer yer 80 ila 100 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlar özellikle Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerimizde yoğun olarak hissedilmiştir. Kemalpaşa ilçemizde ayrıca saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar ile buna bağlı hortum ve yıldırım düşmesi olayları yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Müdahale ve saha çalışmaları

Pehlivan, afet öncesinde tedbirlerin alındığını ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordinasyonun sağlandığını belirtti. "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, 7/24 esasına göre faaliyete geçerek süreci yakından takip etmiştir." dedi.

Yetkililer, sahada bin 354 personel, 363 araç ve 200 motopomp/dalgıç pompa ile görev alındığını, ekiplerin özellikle trafikte ve su baskını yaşanan alanlarda mahsur kalan vatandaşlara destek verdiğini bildirdi.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde hortum nedeniyle 11 fabrikada hasar oluştuğunu aktaran Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 577 ihbar ulaştığını, bunların 344’ünün su baskını niteliğinde olduğunu ve tüm ihbarlara müdahale edildiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmaları

Bakanlık talimatıyla İzmir’e intikal ettiklerini vurgulayan Pehlivan, "Afetin hemen akabinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır." bilgisini verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Defterdarlık ekipleri, toplam 20 ekip ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Pehlivan, "Bugün itibarıyla tespit çalışmalarının yüzde 50-60’ı tamamlanmış olup, yarın tüm çalışmaların neticelendirilmesi planlanmaktadır." dedi ve "Yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

AFAD BAŞKANI VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN