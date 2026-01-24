AFAD Sivas Personeli Kahramanmaraş'ta Çığ Arama-Kurtarma Eğitimini Tamamladı

Sivas İl AFAD personeli, AFAD Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen çığ arama-kurtarma eğitimini tamamladı; sondalama, sinyal cihazı ve kar barınakları uygulandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:12
AFAD Sivas Personeli Kahramanmaraş'ta Çığ Arama-Kurtarma Eğitimini Tamamladı

AFAD Sivas Personeli Kahramanmaraş'ta Çığ Arama-Kurtarma Eğitimini Tamamladı

Sivas’ta görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraştaki Çığda Arama-Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimler, ekiplerin çığ olaylarına hazırlığını güçlendirmeye yönelik uygulamalı çalışmalarla gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği

Program kapsamında katılımcılara çığda arama kurtarma, karda sondalama teknikleri, çığ sinyal cihazı kullanımı, kış yürüyüş teknikleri ve kampçılık uygulamaları konularında eğitim verildi. Ayrıca kar mağarası, tilki kovuğu ve kar mezarı yapımı teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Göreve dönüş

Eğitimlerini tamamlayan personel, görev yaptıkları illere döndü ve öğrendiklerini sahada uygulamak üzere hazır hale geldi. Bu eğitimler, ekiplerin müdahale kapasitesini artırmayı ve çığ vakalarına hızlı, etkin yanıt sağlamayı amaçlıyor.

SİVAS’TA GÖREV YAPAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİ, ÇIĞDA ARAMA-KURTARMA...

SİVAS’TA GÖREV YAPAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİ, ÇIĞDA ARAMA-KURTARMA EĞİTİMİNİ TAMAMLADI.

SİVAS’TA GÖREV YAPAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİ, ÇIĞDA ARAMA-KURTARMA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi
2
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
3
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler
4
Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü
5
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
6
Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı
7
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları