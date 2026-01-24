AFAD Sivas Personeli Kahramanmaraş'ta Çığ Arama-Kurtarma Eğitimini Tamamladı

Sivas’ta görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraştaki Çığda Arama-Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimler, ekiplerin çığ olaylarına hazırlığını güçlendirmeye yönelik uygulamalı çalışmalarla gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği

Program kapsamında katılımcılara çığda arama kurtarma, karda sondalama teknikleri, çığ sinyal cihazı kullanımı, kış yürüyüş teknikleri ve kampçılık uygulamaları konularında eğitim verildi. Ayrıca kar mağarası, tilki kovuğu ve kar mezarı yapımı teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Göreve dönüş

Eğitimlerini tamamlayan personel, görev yaptıkları illere döndü ve öğrendiklerini sahada uygulamak üzere hazır hale geldi. Bu eğitimler, ekiplerin müdahale kapasitesini artırmayı ve çığ vakalarına hızlı, etkin yanıt sağlamayı amaçlıyor.

SİVAS’TA GÖREV YAPAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) PERSONELLERİ, ÇIĞDA ARAMA-KURTARMA EĞİTİMİNİ TAMAMLADI.