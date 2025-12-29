DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Afyonkarahisar'da 280 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 280 uyuşturucu hap ele geçirilen M.E.G. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:11
Afyonkarahisar'da 280 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da 280 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Polis Operasyonunda Torbacı Yakalandı

Afyonkarahisar'da yürütülen uyuşturucu operasyonu sırasında polis ekipleri, torbacı olarak tabir edilen satıcılara yönelik yaptığı çalışmada M.E.G. isimli şahsı gözaltına aldı.

Şahsın adresinde yapılan aramada 280 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler yetkililer tarafından aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 280 ADET UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 280 ADET UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
3
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
4
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
5
İstanbul Başsavcılığı'ndan Sadettin Saran açıklaması: Özel laboratuvar raporu yok
6
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı
7
Burdur'da Alkollü Kadın Markette Rafları ve Cam Kapıyı Kırdı — Adli Kontrolle Serbest

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı