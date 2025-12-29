Afyonkarahisar'da 280 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Polis Operasyonunda Torbacı Yakalandı
Afyonkarahisar'da yürütülen uyuşturucu operasyonu sırasında polis ekipleri, torbacı olarak tabir edilen satıcılara yönelik yaptığı çalışmada M.E.G. isimli şahsı gözaltına aldı.
Şahsın adresinde yapılan aramada 280 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler yetkililer tarafından aktarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AFYONKARAHİSAR’DA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 280 ADET UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI.